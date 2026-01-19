Движение по объездному мосту в Бутурлине запустили в Серпухове

Ремонт моста продолжается в деревне Бутурлино. Чтобы жители населенного пункта могли пользоваться бесперебойной транспортной связью, с 17 января было открыто движение по временному объездному сооружению.

Переправу-дублер удалось соорудить досрочно, приложив максимум усилий. Для обеспечения безопасности пришлось перенести опоры линии электропередач совместно с компанией «Россети», что скорректировало график.

Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Временная переправа обеспечит комфортное и безопасное движение в этот период, после чего ее частично демонтируют. Сейчас делается все возможное, чтобы полное восстановление основного моста было завершено своевременно с минимальными неудобствами для жителей.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что в 2025 году в регионе отремонтировали около 1,5 тысячи участков.