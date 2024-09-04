Движение по новому путепроводу в Раменском округе откроют к концу года

Строители начали устанавливать систему гидроизоляции на железобетонных строениях путепровода в районе платформы Быково в Раменском. Новая развязка разгрузит дорожную сеть округа и даст возможность жителям быстрее добираться до нужных мест.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, строительство путепровода идет по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
Также продолжается возведение подземного пешеходного перехода под железной дорогой, который соединит Южный проспект и Интернациональную улицу.
Открыть движение по новому путепроводу планируется в конце года.