Движение по новому путепроводу в Раменском округе откроют к концу года

Строители начали устанавливать систему гидроизоляции на железобетонных строениях путепровода в районе платформы Быково в Раменском. Новая развязка разгрузит дорожную сеть округа и даст возможность жителям быстрее добираться до нужных мест.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, строительство путепровода идет по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Также продолжается возведение подземного пешеходного перехода под железной дорогой, который соединит Южный проспект и Интернациональную улицу.

Открыть движение по новому путепроводу планируется в конце года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».