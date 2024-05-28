Движение по новому путепроводу в Аникеевке откроют к концу года
Продолжается строительство путепровода в Аникеевке. Рабочие уже приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения со стороны Волоколамского шоссе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Как пояснили в подмосковном Минтрансе, следующий этап строительства — монтаж металлоконструкций центральной секции пролетного строения над железной дорогой.
«Общая масса металлоконструкций составит свыше 1,1 тысячи тонн», — уточнили в ведомстве.
Новый транспортный объект появится в створе Аникеевской улицы в составе транспортной развязки общей протяженностью 1, 4 километров, из них длина путепровода составит 410 метров. Открыть движение по новому путепроводу планируется в конце 2024 г.
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