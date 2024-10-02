Движение по новому путепроводу в Аникеевке откроют к концу года

Монтаж конструкций путепровода завершили в Аникеевке над железной дорогой Рижского направления. В Минтрансе Подмосковья напомнили, что работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Общая строительная готовность путепровода составляет 60%. Строители выполнили один из самых сложных этапов — монтаж металлоконструкций центральной секции пролетного строения непосредственно над железной дорогой», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Сейчас рабочие продолжают монтаж со стороны Волоколамского и Новорижского шоссе. Общая масса металлоконструкций составит свыше 1,1 тысяч тонн. Параллельно ведется строительство ливневой канализации.

Новый путепровод станет частью проекта по развитию МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Открыть движение планируется до конца года.

В Подмосковье также продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май-июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

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