Движение по новому мосту через реку Клязьму запустили в Химках

Движение по новой дороге через реку Клязьму в районе жилого комплекса «Город Набережных» открыли в Химках. Конструкция отличается шириной в четыре метра и длиной 40 метров, при этом пешеходная зона занимает около 1,4 метра.

Специалисты уже завершили укладку нового покрытия, оборудовали подходы к мосту, лестницы, тротуары, а также установили прочные перила и металлические барьерные ограждения для безопасности пешеходов. Проведели работы по организации системы водоотвода для предотвращения скопления воды.

Дорожная разметка появится в ближайшее время. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, чтобы создать комфортные условия для жителей. Временную конструкцию демонтируют после завершения всех работ.

Отметим, что новый мост появился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он существенно повысит транспортную доступность района, сделает движение более удобным для жителей Старых Химок.