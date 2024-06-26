Движение по новой дороге к детскому госпиталю имени Рошаля открыли в Красногорске
Основные работы по строительству дороги к новому детскому госпиталю имени Рошаля завершились в Красногорске. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что строительная готовность объекта составила 85%.
На новой дороге уложили асфальт, движение здесь уже открыли по основному ходу. Завершено обустройство парковок и заезда непосредственно к медицинскому центру.
Сейчас продолжается установка бордюрного камня, ведется благоустройство. В ближайшее время строители нанесут разметку на дороге и парковках. До конца 2024 года здесь установят накопительные резервуары локальных очистных сооружений, завершат переустройство инженерных коммуникаций.
Новый двухполосный подъезд длиной 0,4 километра построили в составе существующей автодороги, соединяющей улицу Речную и московский район Митино.
Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».