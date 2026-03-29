Движение по наплавным мостам закрыли в Коломне и Озерах из-за паводков

Озерский наплавной мост закрыли для автомобилей и пешеходов с 22 марта. Митяевский мост в Коломне перекрыли 23 марта из-за подъема воды в Москве-реке.

Ситуация на реках разная: в районе Коломны лед на Оке еще не тронулся, а в Озерах ледоход уже практически завершился. Пока уровень воды не снизится до безопасных отметок, движение по мостам возобновлено не будет.

Глава округа Александр Гречищев вместе с депутатом Московской областной Думы Игорем Исаевым на месте событий обсудили с профильными службами организацию альтернативного транспортного сообщения.