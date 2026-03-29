Движение по наплавным мостам закрыли в Коломне и Озерах из-за паводков
Озерский наплавной мост закрыли для автомобилей и пешеходов с 22 марта. Митяевский мост в Коломне перекрыли 23 марта из-за подъема воды в Москве-реке.
Ситуация на реках разная: в районе Коломны лед на Оке еще не тронулся, а в Озерах ледоход уже практически завершился. Пока уровень воды не снизится до безопасных отметок, движение по мостам возобновлено не будет.
Глава округа Александр Гречищев вместе с депутатом Московской областной Думы Игорем Исаевым на месте событий обсудили с профильными службами организацию альтернативного транспортного сообщения.
По словам начальника Озерского наплавного моста Владимира Моркунцова, жители заречной зоны могут воспользоваться рейсовыми автобусами «Мострансавто», которые ходят в объезд. Для этого предусмотрено пять маршрутов. Как только река полностью освободится ото льда, на участке, где работал понтонный мост, запустят теплоход. Перевозить людей будут строго по расписанию.
Чтобы объехать Митяевский мост, автомобилисты могут использовать улицы Октябрьской Революции и Щуровскую, Пирочинское и Новорязанское шоссе. По объездному пути через Щурово сейчас курсируют автобусы № 44.
Также с 24 марта закрыт Бобреневский наплавной пешеходный мост. Работники дорожных служб круглосуточно следят за уровнем воды и оценивают риски.