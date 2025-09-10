Движение по мосту на Обуховском шоссе в Солнечногорске запустят в ноябре

В Солнечногорске завершили первую очередь капремонта путепровода через железнодорожные пути на Обуховском шоссе. Запустить рабочее движение по мосту планируется в ноябре, сообщили в подмосковном Минтрансе.

«В ходе первого этапа мостовики заменили конструкции крайних опор: шкафные стенки и открылки, также на сопряжении заменили переходные плиты с лежнями, отремонтировали балки пролетного строения и установили новые деформационные швы, обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Кроме этого, специалисты установили новые барьерное и перильное ограждения на путепроводе и подходах к нему, а также новые лестничные сходы», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Сейчас специалисты проводят аналогичные работы на другой части моста. Их проведение запланировано в два этапа.

На участке организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Каждый день здесь проезжает более 13 тысяч машин.

Капремонт моста осуществляется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».