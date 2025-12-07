Движение по мосту имени Подольских курсантов открыли в Серпухове

В Серпухове отремонтировали мост имени Подольских курсантов и открыли движение с опережением графика. Рядом с обновленной транспортной развязкой обустраивают второй мост в деревне Бутурлино.

Рабочие установили сваи и опоры, смонтировали пролетные конструкции. Продолжается монтаж строений на основном мосту. Бутурлинский мост планируется открыть в июле 2026 года.

Помимо этого, на путепроводе в деревне Лукино завершили подготовительные работы. Подрядчик демонтировал ограждения и снял асфальт. Продолжается разборка старых пролетных конструкций. Объект планируют привести в порядок к июню 2027 года.

«Делаем все возможное, чтобы работы прошли с минимальными неудобствами для автомобилистов, а новые объекты были надежными и безопасными», — заявил глава муниципалитета Алексей Шимко.