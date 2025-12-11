Движение по мосту через реку Рожайку возобновили в Домодедове

С 10 декабря в Домодедове после капитального ремонта открыли движение по мосту через реку Рожайку и по круговому движению на перекрестке улиц Коломийца и Текстильщиков. Объекты полностью доступны как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Мост комплексно обновили. Специалисты усилили несущие конструкции, уложили новое асфальтобетонное покрытие, поменяли ограждения. Перед мостом организовали новый круг с пешеходными переходами и тротуарами. Это улучшит пропускную способность и сделает движение на сложном участке безопаснее.

Отметим, что капитальный ремонт моста и кругового движения выполнили за полгода. Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева поблагодарила жителей за понимание.

«Такое обновление дорожной инфраструктуры было действительно долгожданным и нужным. Благодарю инвестора за ответственное отношение к Домодедово и весомый вклад в развитие округа», — сказала руководитель муниципалитета.