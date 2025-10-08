Движение по мосту через реку Чаченку открыли в Одинцовском округе

Ранее путепровод был аварийным, и в феврале этого года начались работы по капитальному ремонту, которые значительно улучшили состояние моста. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями села Ромашково торжественно открыл движение по обновленному мосту.

Движение по новым полосам моста было открыто ранее запланированного срока — почти на три месяца быстрее, чем ожидалось. Такое решение приняли в ответ на просьбы местных жителей, так как завершение работ по благоустройству прилегающей территории не оказывало влияния на безопасность дорожного движения.

«Все необходимые работы включали обустройство подъездных путей и пешеходных тротуаров, переложку кабельных линий и линий наружного освещения, а также установку более десяти новых опор освещения. Мост был построен с значительным запасом прочности. Гарантийный срок составляет 8 лет, однако, по словам подрядчика, он сможет прослужить до 100 лет», — сообщил на открытии объекта Андрей Иванов.

Следующие этапы работ включают благоустройство окружающей территории, высадку газонов, подключение локальных очистных сооружений к коммуникациям и укрепление откосов. Полностью завершить все работы строители должны до 31 декабря 2025 года.