Движение по мосту через канал имени Москвы в Дмитрове запустят в 2026 году

В Дмитрове продолжается реализация масштабного проекта — реконструкция моста через канал имени Москвы. Работы включают демонтаж старого сооружения и возведение нового.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья отметили, что движение по новому мосту планируют открыть к концу следующего года, а полностью завершить работы — в четвертом квартале 2029 года.

Специалисты уже установили вспомогательные подпорные стены, фундаменты и опоры на берегах канала, а также основания будущей эстакады.

«Сейчас на мосту приступили к отсыпке насыпи подходов и переустройству коммуникаций. Общая протяженность участка реконструкции составит 3,3 километра. Мы расширим дорогу до четырех полос движения, построим новый мост через канал имени Москвы и двухполосный путепровод на месте нынешнего переезда через железнодорожные пути Савеловского направления», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Открытие моста позволит автомобилистам экономить в пути до 40 минут. Улучшения почувствуют свыше 80 тысяч жителей Дмитрова.

Реконструкция охватит участок от примыкания улицы Ново-Рогачевской к улице Правобережной до соединения с улицей Профессиональной.

Также рабочие модернизируют участок самой улицы Профессиональной и построят съезд на улицу Луговую.

Вдоль железнодорожных путей появится новый проезд, который соединит улицы Семенюка и Оборонную, а в его составе построят мост через ручей Березовец. Для удобства и безопасности жителей предусмотрено устройство пешеходных зон и установка шумозащитных экранов.

Реализация проекта значительно увеличит пропускную способность Ново-Рогачевской улицы, что даст возможность водителям быстрее и комфортнее выезжать на Дмитровское шоссе как в сторону столицы, так и в область.

Кроме того, улучшится транспортная доступность социальных объектов и жилых микрорайонов, которые расположены в в западной и восточной частях города.