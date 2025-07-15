Движение по мосту через канал имени Москвы в Дмитрове откроют в 2026 году

В Дмитрове продолжилась реконструкция моста через канал имени Москвы. На объекте происходит демонтаж и возведение нового перехода. Открыть движение там планируют в конце 2026 года, сообщили в подмосковном Минтрансе.

«Сейчас строители завершили устройство свайного фундамента под подпорную стену со стороны Дмитровского шоссе. Параллельно проводится переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону работ», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Реконструкция происходит на 3,3 километра дороги. Ее расширяют до четырех полос, рядом строится мост и двухполосный путепровод. Новые сооружения избавят участок от пробок, обеспечат доступность социальных объектов и микрорайонов, а также позволят водителям экономить до 40 минут в пути. В ведомстве рассчитывают, что проект улучшит качество жизни более чем 80 тысяч жителей Дмитрова.

Полностью работы завершатся в четвертом квартале 2029 года.