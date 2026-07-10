Движение по мостам через реку Сторожку в Одинцове запустят в этом году

В Одинцовском округе капитально ремонтируют два моста через реку Сторожку. Эти мостовые сооружения обеспечивают подъезд к микрорайону Дютьково в Звенигороде. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Каждый из мостов имеет длину чуть более 37 метров. Ремонтные работы ведутся в два этапа с организацией реверсивного движения по одной части мостовых сооружений.

На первом этапе рабочие заменили старые сваи, забетонировали ростверк и шкафные стенки, а также смонтировали балки пролетного строения. Сейчас специалисты занимаются обустройством системы водоотведения. На одном из мостов бетонируют водоотводные колодцы, монтируют обоймы крышки и армируют верхнюю плиту. На другом — устраивают водоотводную канаву и выполняют гидроизоляцию верхней плиты водоотводного колодца.

«На объектах задействовано больше 20 специалистов и две единицы спецтехники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В дальнейшем на мостах смонтируют балки пролетного строения, устроят новое мостовое полотно и ограждения. Приступить к ремонту второй половины мостовых сооружений и перезапустить движение транспорта по обновленной части планируется в третьем квартале 2026 года, а запустить рабочее движение на мостах — осенью того же года.