Движение по Митяевскому мосту в Коломне временно остановлено

Сегодня в Коломне полностью перекрыли движение по наплавному Митяевскому мосту. Ограничения ввели с 10:00, и теперь ни автомобили, ни пешеходы не могут им воспользоваться.

Причина закрытия — угроза повышения уровня воды в Москве-реке из-за обильного снегопада. Дорожные службы находятся на месте и следят за ситуацией. Жителям рекомендуют заранее планировать маршрут и не рисковать.

Объехать закрытый участок можно по городским улицам. Поток транспорта направят через улицы Октябрьской Революции и Щуровскую, а также Пирочинское и Новорязанское шоссе. Водителям советуют учитывать возможные заторы и выбирать пути заранее.

Изменится и работа общественного транспорта. Маршрут № 44к будет ходить через Щуровский мост. На линию выйдут три автобуса, которые за день выполнят 53 рейса. Часть из них дойдет до остановки «Парфентьево-1», остальные — до «Совхоза Сергиевский». Первый автобус отправится в 5:30 от автовокзала, а последние рейсы вечером пойдут в 22:55 от остановки «Парфентьево-1» и в 22:59 от «Совхоз Сергиевский», после чего автобусы вернутся на автовокзал.