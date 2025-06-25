Движение по Яскинскому шоссе возобновили после ремонта в Одинцове

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Яскинское шоссе» завершился в Одинцове. С 25 июня автобусные маршруты № 7к «Мебельная фабрика — станция Одинцово — городок Одинцово-1» и № 10 «улица Сосновая — станция Одинцово» вернулись к прежним схемам движения.
Ремонт Яскинского шоссе стартовал 9 марта. Ремонтные работы велись в связи с реконструкцией железнодорожной станции «Одинцово» в рамках организации пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке МЦД-1 «Одинцово — Лобня». Для общественного транспорта был обеспечен объездной маршрут, позволивший продолжить качественное обслуживание пассажиров.
Яскинское шоссе в Одинцове является важной частью городской дорожно-транспортной сети. Оно позволяет разгрузить как Можайское шоссе, так и путепровод через железную дорогу. Окончание ремонта значительно снизит плотность трафика на основных магистралях города.
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