Движение по Яскинскому шоссе возобновили после ремонта в Одинцове

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Яскинское шоссе» завершился в Одинцове. С 25 июня автобусные маршруты № 7к «Мебельная фабрика — станция Одинцово — городок Одинцово-1» и № 10 «улица Сосновая — станция Одинцово» вернулись к прежним схемам движения.

Ремонт Яскинского шоссе стартовал 9 марта. Ремонтные работы велись в связи с реконструкцией железнодорожной станции «Одинцово» в рамках организации пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке МЦД-1 «Одинцово — Лобня». Для общественного транспорта был обеспечен объездной маршрут, позволивший продолжить качественное обслуживание пассажиров.

Яскинское шоссе в Одинцове является важной частью городской дорожно-транспортной сети. Оно позволяет разгрузить как Можайское шоссе, так и путепровод через железную дорогу. Окончание ремонта значительно снизит плотность трафика на основных магистралях города.