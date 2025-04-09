Движение по эстакаде около ж/д станции Аникеевка в Красногорске запустят в июне

В Красногорске продолжают возведение эстакады возле станции МЦД-2 Аникеевка. Через железную дорогу уже проложили путепровод.

Он войдет в состав транспортной развязки, длина которой составит 1,4 километра.

«Готов шумозащитный экран на эстакаде. Мы уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия», — рассказал руководитель проекта Никита Кеменев.

Рабочие сейчас монтируют освещение и готовятся к сдаче объекта.

Строительство проводят с учетом планов по дальнейшему развитию линии МЦД-2 из Нахабино в Подольск.

«Еще совсем немного подождать, и мы будем вдвое экономить время, передвигаясь по Аникеевке. Главное, что для экстренных служб теперь будет быстрый доступ», — отметил местный житель Егор Епифанцев.

Движение по эстакаде планируют запустить в июне 2025 года.