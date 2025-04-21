Движение по эстакаде около ж/д станции Аникеевка в Красногорске запустят летом

Возле железнодорожной станции Аникеевка в городском округе Красногорск продолжается строительство путепровода. Специалисты уже обустроили пешеходную зону.

Сейчас рабочие укладывают асфальт на проезжей части.

«Кроме этого, на объекте продолжается строительство ливневой канализации, ведется установка барьерного и перильного ограждения на путепроводе, устройство шумозащитных экранов и линий наружного освещения", – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Путепровод находится в створе Аникеевской улицы в составе транспортной развязки, длина которой достигает 1,4 километра. Протяженность конструкции превышает 400 метров.

Объект позволит обеспечить безопасное и комфортное транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки.

Движение по путепроводу откроют во втором квартале 2025 года.