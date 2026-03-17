Движение по дублеру Пятницкого шоссе в Красногорске запустят в 2027 году

Трасса свяжет примыкание к старому направлению шоссе в районе поселка Отрадное с выездной дорогой из деревни Юрлово.

Общая строительная готовность дублера составляет более 30%. Работы проводятся в основном на искусственных сооружениях. Сейчас ведется монтаж и укрупнительная сборка металлоконструкций, устройство монолитных стенок и облицовка армогрунтовых насыпей. Также строители приступили к укреплению основания дороги текстильно-песчаными сваями. Всего на стройплощадке работают порядка 140 рабочих и более 40 единиц техники.

Специалисты также занимаются прокладкой инженерных систем. В частности, идут работы по устройству водоотведения и дренажных сетей, переносу коммуникаций, а также строительству газопровода.

Важной частью проекта станут два путепровода, мост через реку Синичку и разворотная петля на выезде к старому Пятницкому шоссе.

Протяженность новой четырехполосной дороги составит 5,2 километра. Запуск движения, который изначально планировался на более ранний срок, перенесли на 2027 год. В ведомстве уточнили, что корректировка проектной документации потребовала дополнительного времени, однако работы не останавливаются и идут в соответствии с обновленным графиком.

После ввода объекта в эксплуатацию водители смогут экономить до получаса в пути, а существующее Пятницкое шоссе получит долгожданную разгрузку.

Новая магистраль также сделает поездки более комфортными и безопасными: проектом предусмотрены тротуары, велодорожки, светофорное регулирование, современные остановки и установка шумозащитных экранов.

Следить за актуальными новостями о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры региона можно в официальном телеграм-канале Минтранса Подмосковья.