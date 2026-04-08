Движение по дублеру Пятницкого шоссе в Красногорске запустят в 2027 году

В Красногорске продолжается строительство новой транспортной артерии — дублера Пятницкого шоссе, который соединит участок возле поселка Отрадное со съездом в районе деревни Юрлово. Строительная готовность объекта превысила 30%.

На стройплощадке ежедневно задействуют около 90 специалистов и 30 специализированных устройств.

«На путепроводе в районе СНТ „Гея“ устраивают ростверки, а на части опор начали бетонировать ригели. На автомобильном мосту через реку Синичку завершено устройство ростверков, опор и ригелей, сейчас продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций. На вело-пешеходном мосту началась подготовка к устройству пролета», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Также специалисты проводят устройство ливневой канализации, формируют дорожные насыпи и готовят площадки под очистные сооружения. Все это позволит обеспечить устойчивую и безопасную эксплуатацию дороги.

Дублер призван существенно разгрузить существующее направление и улучшить транспортную ситуацию. По оценкам специалистов, время в пути для автомобилистов сократится примерно на 20–30 минут.

Четырехполосная трасса протяженностью более пяти километров будет оснащена современной инфраструктурой: предусмотрены пешеходные зоны, велодорожки, остановки общественного транспорта, светофоры и шумозащитные экраны.

Запуск движения по новой дороге намечен на 2027 год.