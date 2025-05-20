Движение по дублеру Пятницкого шоссе в Красногорске запустят в 2026 году

Строительство дублера Пятницкого шоссе продолжается в Красногорске. Рабочие начали бетонировать стойки опор моста через реку Синичку.

Запуск движения по дублеру улучшит дорожную ситуацию на Пятницком шоссе и позволит водителям сэкономить в пути до получаса. Кроме того, новая дорога позволит снизить нагрузку на «старом» направлении и сделать более комфортным и быстрым движение автомобилей в Красногорске и Химках.

«Параллельно продолжается монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода в деревне Сабурово. Общая масса металлоконструкций составит 1,1 тысячи тонн», — рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

Специалисты также укладывают асфальт на разворотной петле, переносят инженерные коммуникации и строят ливневую канализацию возле поселка Отрадное.

Работы планируется полностью завершить в третьем квартале следующего года.