Движение по дублеру Пятницкого шоссе в Красногорске запустят к концу 2026 года

Новый этап работ начался на строящемся дублере Пятницкого шоссе. В деревне Сабурово рабочие приступили к монтажу металлоконструкций на правой стороне путепровода.

Параллельно продолжаются работы на других участках будущей трассы. Особое внимание строители уделяют возведению моста через реку Синичку. На отдельных отрезках дороги уже укладывают покрытие, а по основному ходу — армогрунтовую насыпь.

Новая транспортная артерия протянется на 5,2 километра от поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Дорога будет иметь четыре полосы движения и современную инфраструктуру, в том числе пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановочные павильоны, а также шумозащитные экраны.

Строительство дублера, проезд по которому будет бесплатным, планируют завершить до конца следующего года.