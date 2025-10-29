Движение по дублеру Пятницкого шоссе в Красногорске откроют в 2026 году

В Красногорске продолжается строительство дублера Пятницкого шоссе. Новая дорога соединит шоссе в районе поселка Отрадное со строящимся выездом из Юрлова. Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, сейчас подрядчики приступили к отсыпке основания тротуаров и установке бортового камня. Открыть движение по дороге планируют в 2026 году.

«Строительная готовность дублера составляет более 30%. Здесь построят два путепровода, мост через реку Синичку и разворотную петлю при выезде на „старое“ Пятницкое шоссе. Сейчас ведется активное строительство искусственных сооружений. Готовность путепровода в районе деревни Сабурово составляет 85% — сейчас ведется монтаж цоколей пролетного строения», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Одновременно продолжаются работы по прокладке систем водоотведения, газопровода и дренажных сетей, а также по переносу существующих коммуникаций. Строительство дублера направлено на улучшение дорожной ситуации на Пятницком шоссе и повышение транспортной доступности для жителей близлежащих районов. Проезд по новой дороге будет бесплатным — все работы финансируются из регионального бюджета. Благодаря запуску дублера водители смогут экономить до получаса в пути, а нагрузка на старое направление значительно снизится.

Протяженность новой трассы составит 5,2 километра. Движение организуют по четырем полосам. Для удобства и безопасности жителей вдоль дороги обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, установят светофоры, остановочные павильоны и шумозащитные экраны.