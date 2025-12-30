Движение по дублеру Пятницкого шоссе открыли под Химками

Готовность дороги подтвердила выездная комиссия. Новый выезд улучшит транспортную доступность для 10 тысяч жителей Химок и ближайших населенных пунктов.

Дорогу передали на зимнее содержание, ее будут регулярно очищать от снега и обрабатывать противогололедными материалами.

Завершены два из четырех этапов строительства: уложено дорожное полотно и установлены шумозащитные экраны. На участке обустроены четыре полосы движения, смонтировано наружное освещение, установлены дорожные знаки и барьерное ограждение, также нанесена дорожная разметка.

Новый выезд соединяет Химки и Солнечногорск, обеспечивает подъезд к жилому комплексу «Пятницкие луга» и деревне Федоровка, а также снижает нагрузку на основное Пятницкое шоссе.

«Мы запускаем рабочее движение во временную эксплуатацию. Дорога полностью готова, инфраструктура безопасности функционирует в полном объеме», — отметил представитель Дирекции дорожного строительства Московской области Роман Москалев.

В 2026 году планируется завершить благоустройство и озеленение, обустроить надземный пешеходный переход и велодорожку, реконструировать существующие остановки и установить новые павильоны в районе жилой застройки.

Проект реализуется в рамках развития транспортной связки между Пятницким шоссе и федеральной трассой М-10 «Россия».