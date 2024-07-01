Движение по автодороге на улице Кирова открыли в Павловском Посаде

В Павловском Посаде открыли движение по автомобильной дороге на улице Кирова. Автобусы пустят по ней уже второго июля.

Рабочие проложили 1540 погонных метров сетей. Также на этом участке они смонтировали 36 колодцев. Здесь уже функционирует трубопровод. Всех абонентов — а это более 5800 жителей округа — переключили на новую трассу.

«Благодарю губернатора Московской области Андрея Воробьева и вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина за возможность модернизации водоснабжения одной из наших центральных улиц, ремонта сетей и восстановления благоустройства дорожного покрытия», — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Также глава округа поблагодарил за качественное выполнение работ по замене трубопровода сотрудников Павлово-Посадского филиала «Коммунальных сетей Московской области». Он также отметил оперативность работы специалистов из «Дорожно-ремонтного строительного управления». Они в рекордные сроки отремонтировали почти два километра дорожного полотна.

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