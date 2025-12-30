«Движение первых» провело более 100 мероприятий в Подмосковье в 2025 году

Итоги работы регионального отделения «Движения первых» в 2025 году обсудили в Подмосковье. Охват мероприятий в этом году увеличился до 263 тысяч человек. Всего за год провели более 100 событий, в том числе тематические смены в центре «Авангард», военно-патриотическую игру «Зарница 2.0» и многое другое.

По итогам грантового конкурса 12 подмосковных проектов движения стали победителями и получили в сумме более 60 миллионов рублей.

Важным направлением работы в этом году стало развитие наставничества. Так, в Подмосковье начал работу всероссийский проект «Значимый взрослый». Онлайн-обучение уже прошли более 100 будущих наставников. После завершения полной программы они смогут приступить к практике.

Движение также провело форум «Родные-Любимые» и «Семейный фестиваль на газоне», собравшие более двух тысяч участников.

Кроме того, в начале декабря заработал проект «Добрые уроки», который направлен на знакомство с волонтерством через личные истории и открытый диалог с теми, кто уже занимается активизмом.

«За этот год мы увидели, на что способна настоящая команда за счет сплоченной работы. Мы доказали, что вместе можем многого добиться и вдохновить друг друга на новые свершения. Если будем продолжать в том же духе, нас ждет еще больше успехов и ярких моментов впереди, но важно не забывать, что всегда есть куда стремиться, поэтому давайте не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед!» — сказала председатель «Движения первых» Московской области Анастасия Бочарова.