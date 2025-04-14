Движение перекрывали для ремонта железной дороги в Орехово-Зуевском округе

В связи с ремонтом в городе Ликино-Дулево произошло масштабное ограничение движения автомобильного транспорта через переезд. В этот период проезд был закрыт для всех видов транспортных средств.
Объезд организовали по альтернативным маршрутам, которые обозначили соответствующими дорожными знаками и указателями.
Работы по ремонту направлены на улучшение состояния железнодорожной инфраструктуры и повышение безопасности движения. Водителей заранее оповестили и попросили планировать свои поездки и учитывать возможные задержки. Также порекомендовали следовать указаниям дорожных служб и соблюдать правила дорожного движения.
По окончании работ движение восстановили в полном объеме, и жители могут вновь пользоваться переездом без ограничений. Комитет по транспорту города Ликино-Дулево принес извинения за временные неудобства и поблагодарил всех участников дорожного движения за проявленное терпение и понимание.
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