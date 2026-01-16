Движение открыли по временному мосту через реку Речму у поселка Бутурлино

Движение по временному мосту через реку Речму у поселка Бутурлино запустили. Теперь на нем может передвигаться легковой транспорт.

Как рассказали в областном Минтрансе, основной мост капитально отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На время проведения работ создали временное сооружение и обустроили объездную дорогу для грузовиков через Окское и Борисовское шоссе. С наступлением благоприятной погоды на участке уложат асфальт.

«На искусственном сооружении, построенном в 1967 году, протяженностью порядка 26 метров завершены работы по устройству буронабивных свай, ригелей, шкафных стенок и открылков, осуществлен монтаж железобетонных балок пролетного строения», — пояснил глава ведомства Марат Сибатулин.

Позже на объекте обустроят переходные плиты и тротуары. Рабочее движение запустят в конце года.