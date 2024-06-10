Движение общественного транспорта Подмосковья изменится в День России

Расписание общественного транспорта изменится в День России. 12 июня автобусы региона будут работать по субботнему графику.

Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, всего на маршруты выйдут семь тысяч автобусов.

Также изменения внесут и в расписание движения пригородных поездов — электрички будут ходить по субботнему графику.

Кроме того, 11 и 12 июня ряд поездов Черусти — Вековка — Черусти будут 11-вагонными. Поезд МТППК также проследует по графику выходного дня.

В ведомстве призвали жителей Подмосковья заранее планировать свои поездки с учетом изменений. С актуальным расписанием общественного можно ознакомиться на автовокзалах и автостанциях, на остановочных пунктах и на официальных сайтах ЦППК, МЖД и МТППК.

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