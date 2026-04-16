Движение некоторых пригородных поездов МЖД изменится с 18 апреля

С 18 апреля изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Ярославского направлений Московской железной дороги. Это связано с ремонтно-путевыми работами на станции Москва-Пассажирская-Казанская, а также на перегонах Пески – Голутвин и Щелково – Чкаловская. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На Казанском направлении работы будут проводиться 18–19 апреля. На станции Москва-Пассажирская-Казанская — с 00:30 до 06:30, на перегоне Пески – Голутвин — с 02:15 до 06:10. На период работ участки 1 и 2 главных путей будут поочередно закрываться. Движение поездов будет организовано по соседним путям. Из-за этого у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Ряд электричек проследует по укороченному маршруту, несколько поездов временно выведены из графика.

На Ярославском направлении с 00:10 18 апреля до 00:10 19 апреля, а также в те же часы 25–26 апреля назначены 24-часовые технологические «окна». В эти дни железнодорожники проведут замену рельсовых плетей, сварку и выправку пути на участке протяженностью около 2 км, а также глубокую очистку щебеночного балласта на 400 м пути. На период работ движение поездов на участке Соколовская – Чкаловская будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: «Московская железная дорога».