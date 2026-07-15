Движение некоторых пригородных поездов изменится в Подмосковье в выходные

В предстоящие выходные изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Курского направлений МЖД, включая МЦД-2. Это связано с работами по замене стрелочных переводов на станциях Люберцы-1 и Царицыно, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На станции Люберцы-1 технологические «окна» назначены на участке четвертого пути 17–19 июля в интервале между 23:50 и 06:50. На станции Царицыно работы будут проводиться на участке третьего пути 18 июля с 00:40 до 10:40. На время работ движение поездов будет организовано по соседним путям.

Пассажиров просят обратить внимание на корректировки в расписании: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок, несколько электричек будут следовать по укороченным маршрутам, а ряд поездов выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».