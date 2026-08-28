Движение на улице Тевосяна в Электростали восстановили после ремонта коллектора

В Электростали завершили капитальный ремонт главного канализационного коллектора на улицах Тевосяна и Чернышевского. Работы провели в рамках государственной программы Министерства ЖКХ Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Из-за просадки грунта на участке нарушилась дорожная связь центральной части города, а пустоты вымывались в трубу. Заказчиком выступило предприятие «Мособлводоканал».

«Положительные изменения почувствовали 36 тысяч человек. Восстановление проезда стало действительно важным событием для Электростали. Сегодня в ходе открытия автомобилисты уже оценили обновленный маршрут», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Специалисты выполнили глубокую диагностику четырехметрового коллектора и применили метод санации. Внутри старой трубы создали новую герметичную конструкцию из современных материалов, а образовавшиеся пустоты заполнили специальным составом. Это позволило полностью восстановить систему без вскрытия асфальта.

Изначально объект планировали сдать только в 2027 году, однако благодаря оперативному контролю министерства и работе подрядчика задачу удалось решить досрочно.