Движение на участке трассы М-9 в Красногорске ограничат с 24 сентября
Движение автомобилей на 26-м километре трассы М-9 «Балтия» в Красногорске ограничат с 24 сентября. Изменения связаны с проведением необходимых ремонтных работ.
В «Центравтомагистрали» во вторник, 23 сентября, сообщили, что специалистам предстоит починить водопропускную трубу. Работы будут проводить одновременно на двух полосах Новорижского шоссе.
Согласно плану, движение машин по трассе будет ограничено в течение двух недель.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также быть предельно внимательными, соблюдать правила и учитывать изменения при планировании маршрута.