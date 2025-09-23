Движение на участке трассы М-9 в Красногорске ограничат с 24 сентября

Движение автомобилей на 26-м километре трассы М-9 «Балтия» в Красногорске ограничат с 24 сентября. Изменения связаны с проведением необходимых ремонтных работ.

В «Центравтомагистрали» во вторник, 23 сентября, сообщили, что специалистам предстоит починить водопропускную трубу. Работы будут проводить одновременно на двух полосах Новорижского шоссе.

Согласно плану, движение машин по трассе будет ограничено в течение двух недель.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также быть предельно внимательными, соблюдать правила и учитывать изменения при планировании маршрута.