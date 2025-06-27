Движение на участке трассы М-3 в Наро-Фоминске ограничат в ночь на 1 июля

В ночь на 1 июля водителям, которые будут ехать в Москву по федеральной трассе М-3 «Украина», придется учитывать временные изменения в организации движения. Ограничения будут связаны с проведением работ по монтажу пролета надземного пешеходного перехода в Наро-Фоминском городском округе.

В компании «Автодор» уточнили, что движение транспорта будет перекрыто с 23:00 30 июня до 5:00 1 июля на участке с 65-го по 71-й километр.

Для удобства автомобилистов организуют объезд по улицам Московской и Володарского в Наро-Фоминске.

Водителей призывают заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки при движении через указанный отрезок трассы. В период проведения работ особенно важно соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на временные дорожные знаки.