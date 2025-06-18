Движение на участке Ленинградского шоссе в Клину временно перекроют 29 июня

В ночь на 29 июня на 88-м километре Ленинградского шоссе в Клину введут кратковременное ограничение движения. Изменения связаны с реконструкцией тепловых сетей.

В «Центравтомагистрали» уточнили, что дорогу перекроют в период с 00:00 до 04:00, но не более чем на 25 минут.

Водителям, которые в этот период будут двигаться по вышеуказанному участку, рекомендуют заранее продумать маршрут. Для объезда они смогут воспользоваться улицами Литейной, Ленина и Староямской.

Дорожные службы призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, а также учитывать временные неудобства при планировании поездок.