Движение на участке дороги в Подмосковье перенаправят на дублер путепровода

С 4 мая на участке дороги «М-10 "Россия" — Покровка» в городском округе Солнечногорск с 8,98 по 9,39 км временно изменится схема движения транспорта. Как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья, движение будет перестроено на дублер путепровода.
Изменения связаны со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Москва».
В Минтрансе призывают автомобилистов быть внимательными и учитывать изменения в организации дорожного движения.
