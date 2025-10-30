Движение на трассе М-11 в Солнечногорске временно ограничат до 8 ноября

С 1 по 8 ноября на 58-м километре трассы М-11 «Нева» в Солнечногорске будут проходить дорожные работы по замене верхнего слоя асфальта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области со ссылкой на «Автодор».
Работы организуют в ночное время — с 20:00 до 07:00. На период ремонта движение на территории пункта взимания платы и транспортной развязке будет временно ограничено. Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать изменения в схеме движения и строго соблюдать правила дорожного движения.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте