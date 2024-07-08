Движение на трассе А-108 в Орехово-Зуеве ограничат из-за замены асфальта

Фото: Медиасток.рф

Ограничение движения из-за замены асфальта возможно на федеральной трассе А-108 «Московское большое кольцо» в Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Как пояснили в ведомстве, рабочие меняют верхний слой дорожного покрытия с 187 по 190 километр — на наиболее изношенных участках дороги.

При подъезде к местам работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.

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