Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 13 апреля
Утром 13 апреля загруженность дорог в Московской области достигла четырех баллов, по информации Министерства транспорта Подмосковья.
Сейчас на дорогах региона находится более миллиона автомобилей. Это на 0,8% меньше средних показателей прошлого года.
Затруднено движение на трассе М-9 «Балтия» и на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
Жителей региона просят быть внимательными и аккуратными на дорогах. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на телефон во время движения.