Движение на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе перекроют 8 и 9 сентября

На пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе продолжается строительство новой транспортной развязки. В ночь с 8 на 9 сентября на 27–28 километрах ЦКАД в Дмитровском округе будут монтировать металлоконструкции и устанавливать фундаменты опор. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.