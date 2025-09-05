Движение на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе перекроют 8 и 9 сентября

Фото: Медиасток.рф

На пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе продолжается строительство новой транспортной развязки. В ночь с 8 на 9 сентября на 27–28 километрах ЦКАД в Дмитровском округе будут монтировать металлоконструкции и устанавливать фундаменты опор. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы пройдут с 00:00 до 05:00, в это время движение транспорта в обоих направлениях временно ограничат. Объезд организуют по трассе А-107 и Дмитровскому шоссе.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать ПДД и заранее планировать маршрут объезда.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте