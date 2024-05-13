Движение на Пенягинском шоссе в Красногорске ограничат 14 мая | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 16:24 Движение на Пенягинском шоссе в Красногорске ограничат 14 мая Минтранс Подмосковья

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Движение транспорта на Пенягинском шоссе в Красногорске временно ограничат 14 мая. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.

Из-за праздничных мероприятий, посвященных Радонице, движение перекроют с 8:00 до 17:00 на участке от Пенягинского кладбища до Знаменской улицы. Объехать этот участок дороги можно по улицам Речной, Зенитчиков, Генерала Белобородова, а также по Волоколамскому и Пятницкому шоссе.

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