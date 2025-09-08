Движение на мосту через реку Клязьму в Химках запустят в октябре

В Химках продолжается капремонт моста через реку Клязьму. Искусственное сооружение более чем на 38 метров располагается около ЖК «Город Набережных» и соединяет два квартала. Движение по нему запустят в октябре.

«Мостовики завершили монтаж металлического пролетного строения, которое в ближайшее время покрасят и устроят на нем гидроизоляцию. Параллельно специалисты осуществляют комплекс мероприятий по устройству системы водоотвода на прилегающей территории», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Глава ведомства добавил, что также в планах укладка нового покрытия и обустройство подходов, лестничные сходов и тротуаров.

Напомним, что старая конструкция моста была полностью демонтирована. Для транспортного сообщения на период работ возвели временный мост.

Капремонт проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».