Движение на Ярославском шоссе в Мытищах временно ограничат из-за ремонта

На федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Мытищах временно ограничили движение. Это связано с ремонтом верхнего слоя дороги, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

По данным ведомства, на 21-м километре Ярославского шоссе, на мосту через Яузу, закрыли три полосы из шести. Здесь меняют гидроизоляцию, швы и укладывают новый асфальт.

Ремонт планируют завершить к концу октября 2025 года. Водителей призывают быть внимательными, следить за временными знаками, соблюдать скорость, пользоваться объездом и заранее учитывать возможные задержки в пути.