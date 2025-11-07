Движение на двух переездах под Подольском и Коломной ограничат на 7–12 ноября

Движение автомобилей на двух переездах под Подольском и Коломной ограничат с 7 по 12 ноября. На дорожных объектах пройдут ремонтные работы, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на МЖД.

Переезд на пересечении Московского малого кольца между станциями Гривно и Львовская закроют в ночь с 7 на 8 ноября с 00:00 до 6:00. Водителям предложили вариант объезда по Старому Симферопольскому шоссе и тоннель на улице Строителей.

Движение через железную дорогу у остановочного пункта Хорошово рядом с Коломной не будет осуществляться с 09:00 11 ноября до 16:30 12 ноября. Как альтернативу пути можно использовать Новорязанское шоссе и следовать через населенные пункты Чанки и Нижнее Хорошово, а также через переезд в районе станции Пески.

Московская железная дорога просит водителей отнестись к работам с пониманием и планировать поездки заранее.