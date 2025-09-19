Движение на Бутурлинском шоссе в Серпухове оптимизируют в октябре

Представители Мосавтодора работают над устройством переходно-скоростных полос на Бутурлинском шоссе в Серпухове. В Минтрансе Подмосковья отметили, что эти меры позволят сделать движение безопаснее. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В ведомстве уточнили, что летом движение по мосту через реку Речму закрыли из-за капитального ремонта. Пока транспорт пустили в обход, дорожники не только готовят площадку и материалы для ремонта моста, но и расширяют проезжую часть шоссе в районе перекрестка.

Работы охватывают участок протяженностью около 60 метров. Здесь появятся две новые полосы для поворота на Старосимферопольское шоссе в обе стороны. Завершить их устройство планируют в октябре 2025 года. Также модернизируют светофор на перекрестке.

До конца 2025 года планируется построить временный мост для автомобилей и пешеходов через реку Речму, после чего движение по Бутурлинскому шоссе возобновят.