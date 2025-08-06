Движение на 27-м километре ЦКАД ограничат в ночь с 7 на 8 августа

Движение на 27-м километре ЦКАД изменят в ночь с 7 на 8 августа из-за строительства будущей развязки. Там будут монтировать пролетные строения.
Как сообщили в ГК «Автодор», в период с 23:00 7 августа до 05:00 8 августа на участке будут краткосрочные остановки движения продолжительностью не более 20 минут. Это необходимо для монтажа пролетных строений будущей развязки между ЦКАД и трассой А-107.
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