Движение на 27-м километре ЦКАД ограничат в ночь с 7 на 8 августа

Движение на 27-м километре ЦКАД изменят в ночь с 7 на 8 августа из-за строительства будущей развязки. Там будут монтировать пролетные строения.

Как сообщили в ГК «Автодор», в период с 23:00 7 августа до 05:00 8 августа на участке будут краткосрочные остановки движения продолжительностью не более 20 минут. Это необходимо для монтажа пролетных строений будущей развязки между ЦКАД и трассой А-107.