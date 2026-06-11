Движение машин в Можайском округе ограничат на время велозаезда 14 июня

В Можайском городском округе 14 июня состоится велозаезд Gran Fondo Russia. В связи с проведением спортивного мероприятия на ряде региональных дорог временно ограничат движение транспорта.

Перекрытия будут действовать с 08:30 до 16:30.

Ограничения затронут несколько участков дорожной сети, включая отрезки Можайского шоссе, дороги Можайское шоссе — станция Бородино, Можайское шоссе — Псарево — Семеновское, Семеновское — Шевардино — Валуево, а также трассу Бородино — Колоцкое.

На время проведения велозаезда изменится и работа общественного транспорта. Автобусные маршруты № 23 Можайск — Бородино и № 27 Можайск — Бабынино будут временно отменены. Маршрут № 56 Можайск — Поречье продолжит работу, однако автобусы будут следовать по измененной схеме через Минское шоссе.

Водителей и пассажиров просят учитывать временные ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.