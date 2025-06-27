Движение машин в Яхроме перекроют на время велозаезда 29 июня

Второй подмосковный старт велосезона в рамках серии заездов Gran Fondo Russia-2025 пройдет 29 июня в Дмитровском округе. В связи с проведением спортивного мероприятия движение транспорта на ряде дорог будет ограничено.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области уточнили, что изменения будут действовать в воскресенье с 7:00 до 15:00.

Ограничения затронут ключевые магистрали в Яхроме, включая улицы Большевистскую, Конярова, Первомайскую и Суровцовский проезд, а также участки региональных трасс «Яхрома — Степаново» и «Яхрома — Подъячево».

Для удобства автомобилистов организованы объездные пути по Рогачевскому шоссе, А-108, Центральной кольцевой автомобильной дороге и городским маршрутам Яхромы.

Изменения также коснутся работы общественного транспорта. Автобусы № 401 и № 54 будут следовать в объезд города по Дмитровскому шоссе с остановкой на площади Генерала Кузнецова. Маршруты № 9 и № 9к сократят движение до остановки «Улица Ленина», исключив участок по улице Большевистской. Маршрут № 31 на время велозаезда отменят, а автобусы № 38, 39 и 42 продолжат работу в обычном режиме.

Организаторы призывают водителей заранее планировать поездки, учитывать временные неудобства и соблюдать правила дорожного движения.