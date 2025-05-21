Движение машин через ж/д переезд возле Озерной улицы в Луховицах закроют 22 и 23 мая
В Луховицах 22 и 23 мая изменится схема движения автомобилей. Железнодорожный переезд возле Озерной улицы в эти дни будет закрыт.
Изменения связаны с необходимостью проведения ремонтных работ. В четверг и пятницу они будут проходить с 08:00 до 16:00.
Автомобилистам сообщили, что для объезда участка возле железной дороги можно будет воспользоваться переездом на улице Гагарина, который расположен недалеко от Луховицкого мукомольного завода.
Водителей просят отнестись к временным трудностям с пониманием. Их также призывают заблаговременно планировать поездки и выбирать наиболее удобные и быстрые маршруты.
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