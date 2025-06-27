Движение машин через ж/д переезд в Орехово-Зуеве ограничат с 30 июня

Железнодорожный переезд в Москве
Фото: Железнодорожный переезд в Москве/Медиасток.рф

В Орехово-Зуевском округе в конце июня временно закроют железнодорожный переезд у станции Подосинки. Такие меры связаны с необходимостью проведения плановых ремонтных работ.

Переезд не будет действовать с 30 июня по 4 июля.

Для удобства автомобилистов организован объездной маршрут через деревню Давыдово.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным изменениям. Тем, кто регулярно пользуется переездом, рекомендуют учитывать дополнительные временные затраты на смену пути движения и по возможности выбирать альтернативные дороги

Особую осторожность следует проявлять в часы пик, когда на объездных дорогах может наблюдаться повышенная нагрузка.

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