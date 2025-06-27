В Орехово-Зуевском округе в конце июня временно закроют железнодорожный переезд у станции Подосинки. Такие меры связаны с необходимостью проведения плановых ремонтных работ.
Переезд не будет действовать с 30 июня по 4 июля.
Для удобства автомобилистов организован объездной маршрут через деревню Давыдово.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным изменениям. Тем, кто регулярно пользуется переездом, рекомендуют учитывать дополнительные временные затраты на смену пути движения и по возможности выбирать альтернативные дороги
Особую осторожность следует проявлять в часы пик, когда на объездных дорогах может наблюдаться повышенная нагрузка.
Глава Реутова провел встречу с участниками клуба «Активное долголетие»
Войска России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ у Шахова
Лицензирование для курьеров-мигрантов захотели ввести в России
Половина многоквартирных домов прошла техобслуживание «Мособлгаза» в Подольске
У участников операции «Труба» в Судже выявили рак легких
Движение машин через ж/д переезд в Орехово-Зуеве ограничат с 30 июня
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте